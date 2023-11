Litigano per Giulia: «Chissà cosa aveva combinato». La moglie lo rimprovera, lui la prende a pugni e la accoltella

PORTOGRUARO - Una discussione di coppia su Giulia Cecchettin. Una donna replica al marito, lui le sferra un pugno e la colpisce con un coltello. È successo in un’abitazione del Portogruarese. A dare l'allarme, come rivela il Gazzettino, dell'aggressione il figlio.

Che cosa è successo nel Portogruarese

È l’ora del telegiornale, lunedì sera, e in un’abitazione del Portogruarese la cronaca sul ritrovamento della 22enne di Vigonovo in un dirupo del Pian delle More, a Piancavallo, strappa un commento machista a un marito con precedenti di violenze domestiche. «Ehhh chissà che cosa aveva combinato», sbotta riferendosi alla vittima.

La moglie replica: «Ma che cosa stai dicendo... parli da criminale».

L'aggressione

L’uomo sferra un pugno alla moglie, colpendola all’addome e lasciandole un livido sul costato. Afferra poi un coltello e la colpisce. La fortuna della donna è che la punta della lama era arrotondata. Non è penetrata, ma sotto il seno, nonostante il maglione abbia attutito il colpo, le è rimasto un livido.

L'allarme dato dal figlio

A chiamare i carabinieri, usando il telefonino della mamma, sarà il figlio, un bambino che intuita la pericolosità della situazione non ha esitato a chiedere aiuto al 112.