Giulia Cecchettin, funerale con maxi-schermi in piazza e 10mila persone. Papà Gino: «Parlerò per lei»

Martedì sarà il giorno del lutto corale per Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. A Padova sono attese oltre 10mila persone, ma attraverso i maxi schermi e le dirette tv sarà un pò tutto il Paese a dare l'ultimo saluto alla ragazza di Vigonovo, vittima di femminicidio. «Abbiamo scelto una chiesa grande, la Basilica di Santa Giustina, affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio», ha spiegato stamane davanti a casa Gino Cecchettin, parlando con il suo tono dolce, stanco, senza sentimenti d'odio.

Il dolore di papà Gino

Ai cronisti il papà di Giulia ha raccontato che sta preparando personalmente, uno per uno, i biglietti per gli inviti alle esequie che inizieranno nella Basilica affacciata su Prato della Valle alle ore 11. «Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno - ha aggiunto - Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica ...

I messaggi per Giulia Cecchettin

In vista dei funerali, la gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta «ti vogliamo bene» e collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, sarà trasferita nella Basilica di Padova. Anche oggi, in via Aldo Moro a Vigonovo, erano molte le persone che si fermano e lasciavano fiori e messaggi, o semplicemente dedicavano un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale. A Santa Giustina, intanto, dove all'esterno sono stati già eretti due maxi-schermi , c'è un via via di gente che si ferma davanti all'epigrafe di Giulia, affissa vicino al portone d'ingresso. C'è scritto «Il tuo sorriso, il regalo più bello. Il tuo amore, un messaggio per il mondo».