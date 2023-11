VIGONOVO - Giulia Cecchettin e il fidanzato Filippo Turetta scomparsi. L'appello dello zio della ragazza: «Lui l'ha trattenuta in auto, lei ha urlato. Chiunque li veda, ci avverta». Andrea Camerotto - zio della 22enne di Vigonovo scomparsa sabato insieme al fidanzato coetaneo di Torreglia - ha ricostruito le orre tragiche della scomparsa: «Mia nipote è sparita intorno alle 22.45 sabato scorso. Giulia è sparita insieme a un suo ex fidanzato della sua età, un collega di studi. Si erano lasciati in maniera amichevole, ma noi ci siamo resi conto che lui voleva una prosecuzione della relazione. Intorno alle 18 lui è passato a prendere Giulia e si sono recati alla Nave de Vero a Mestre. Lì hanno cenato e sono stati avvistati, poi c'è stato un ritorno a Vigonovo. Sono stati avvistati intorno alle 23.15 e l'avvistamento è dovuto a un litigio. Un vicino di casa mentre fumava ha sentito le urla di Giulia che è stata trattenuta in macchina. Poi Filippo ha messo in moto l'auto e si è dileguato verso il cimitero, la strada che porta o verso Padova o verso il centro cittadino».

Lo zio conclude con un appello disperato: «Chiunque veda la macchina avverta le forze dell'ordine.