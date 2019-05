â€‹Un capogiro e scoprono un tumore: Giulia muore ad appena 14 anni

di Annalisa Fregonese

ODERZO - Giulia Cadonà non c'è più. Aveva 14 anni. A ucciderla il cancro che l'ha portata via a chi l'amava in modo atroce. Senza lasciare alla mamma Silvia, al papà Roberto e al fratello Matteo neppure il tempo di rendersi conto della tragedia che si stava consumando. Il cancro aveva aggredito Giulia in modo subdolo e bastardo. Silenzioso e vigliacco, mai la ragazza aveva mostrato un segno di sofferenza, un problema di salute. La scorsa settimana, pochi giorni dopo il rientro dalla gita in Sardegna, un malore in classe.