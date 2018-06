A giugno è boom di tradimenti: tutta colpa del caldo e degli ormoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugno, tempo di boom ormonali e di tradimenti. L'amore extraconiugale inizia a crescere a giugno, quando i livelli di testosterone e di cortisolo nell'uomo e nella donna cominciano a modificarsi per via dell'allungarsi del giorno e così comincia ad aumentare il desiderio di tradire. Lo dimostrano importanti studi scientifici, ma anche l'incremento d'iscrizioni al portale Incontri-ExtraConiugali.com che già in questi primi giorni di giugno sono mediamente aumentate del 30%.«È soprattutto per via dell'aumento del desiderio innescato dal sole. La prima tintarella di giugno, inoltre, è in grado di migliorare le prestazioni sessuali maschili, perché il livello di testosterone aumenta con l'aumento della presenza di vitamina D, sostanza che deriva proprio dai raggi solari» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, commentando così l'aumento -riscontrato in questi giorni- delle iscrizioni al portale da lui creato allo scopo di far trovare il partner giusto a chi cerca una relazione extraconiugale.