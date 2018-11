Cade da finestra della scuola, grave 13enne: stava giocando con le amiche

di Marco Carta e Mirko Polisano

Ferita nel luogo dove doveva sentirsi più al sicuro: a scuola. Una studentessa di 13 anni è precipitata da un lucernario all'istituto comprensivo Parini di via delle Azzorre a Ostia. È accaduto martedì pomeriggio: la giovane era in compagnia di due amiche e, per cause ancora da accertare, è salita all'ultimo piano dell'edificio poi ha aperto una finestra dalla quale si accede al tetto e poi è salita sul lucernario che non ha retto. Un volo di quasi quattro metri che, per fortuna, si è concluso senza gravi conseguenze. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù dove le hanno riscontrato lesioni non gravi all'addome e al torace.I FATTISul caso indaga la polizia di Ostia che dovrà accertare le responsabilità del caso. A partire dalle cause: la tredicenne è caduta accidentalmente mentre stava giocando oppure è stata costretta da qualcuno a salire su quella scala? La dirigente scolastica dell'istituto di via delle Azzorre non ha voluto commentare la vicenda: sarà ascoltata dagli investigatori a cui dovrà fornire la sua versione dei fatti. L'incidente sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio, mentre era in corso un consiglio d'istituto.IL FASCICOLOPer la caduta della 13enne la procura indaga per il reato di lesioni. A coordinare le indagini è il pm Clara De Cecilia, che già da ieri mattina ha disposto i primi accertamenti sull'istituto scolastico. Per ora il fascicolo rimane a carico di ignoti. Gli inquirenti, che stanno interrogando numerosi testimoni, sperano già nelle prossime ore di ricostruire l'esatta ricostruzione degli eventi. Senza essere fermata da nessuno, la ragazza si era avventurata insieme alle sue amiche in un'ala incustodita della scuola. Una zona senza sorveglianza e pericolosa, il cui accesso era alla portata di tutti. Per questo verranno disposti accertamenti per verificare eventuali responsabilità sul personale preposto alla sicurezza dell'istituto scolastico. Allo stesso modo verranno effettuate anche verifiche sulle condizioni dell'immobile, anche per accertarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti in materia di sicurezza previsti dalla legge. La giovane è caduta nel vuoto per la frana del lucernario che non ha retto il suo pur esile peso. È volata per quasi quattro metri riportando solo qualche ferita. Un vero miracolo.