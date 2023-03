Gite scolastiche troppo costose: «Fino a 650 euro per un viaggio, rinuncia quasi uno studente su due»

Mandare i figli in gita è diventato (quasi) un lusso. Secondo l'Anp Lazio, «le classi ormai partono con appena metà o poco più dei ragazzi, i costi sono saliti del 20%», dice Cristina Costarelli. Mandare un figlio in gita da 3 a 5 giorni può costare dai 350 a 650 euro. Colpa dell'aumento del costo della vita, che ha alleggerito i portafogli degli italiani, costringendo qualcuno a sacrifici come questi che fanno male al cuore.

Gite troppo costose, l'allarme

Quasi uno studente su due deve rinunciare a partire con i compagni per le gite, che spesso restano come ricordi per tutta la vita. Un trend che si rinnoverà quest'anno, probabilmente in forma peggiore. «Tantissimi studenti non partiranno quest'anno perché l’inflazione pesa sulle famiglie e senza sostegni il diritto allo studio non è garantito», dice Paolo Notarnicola di Rete degli studenti medi a Repubblica.

Un allarme che i genitori hanno ben presente. Spendere 650 per mandare un ragazzino all'estero per qualcuno è proibitivo. Le scuole provano ad andare incontro a ragazzi e famiglie, con aiuti economici e viaggi low cost che possano coinvolgere il più alto numero di studenti possibile. Ma spesso neanche questo basta.