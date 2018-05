Paura in gita, il pullman finisce fuori strada: salvi 34 bambini e 4 insegnanti

Tanta paura per una scolaresca in gita. Doveva essere una mattinata spensierata e si è trasformata in un'avventura da brivido, per fortuna finita senza feriti. Stamattina, infatti, un pullman di una gita scolastica è finito fuori strada in via Tragliatella, zona Bracciano, con a bordo 35 bambini e 4 insegnanti. L'allarme è scattato poco dopo le ore 10. Sul posto squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma che hanno aiutato alunni e insegnanti a scendere dal mezzo che era finito in un avvallamento sul bordo della strada. Non ci sono feriti. Ancora in corso le operazioni.

