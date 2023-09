Giovanni Roncato morto a 81 anni: ricoverato dopo un malore, fondò l'impero delle valigie

Giovanni Roncato, fondatore di Valigeria Roncato, è morto mercoledì all'età di 81 anni. Ad annunciare la scomparsa dell'imprenditore sono stati la moglie Loredana e i figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico.

L'impero delle valigie

Giovanni Roncato, detto Gianni, nasce a Campodarsego il 16 marzo 42 da Palmira e Antonio Roncato. Fin dalla tenera età affianca il padre, attivo nel settore della valigeria dagli anni '40, apprendendo velocemente l'arte della valigeria e sapendo interpretare da pioniere le esigenze dei futuri viaggiatori. Abilità che, nel 1973, lo portano a fondare quella che negli anni a venire rimarrà il suo fiore all'occhiello: la Valigeria Roncato S.p.A., quella che tutt'oggi è un'icona del Made in Italy a livello mondiale. Gianni Roncato è stato un uomo dalle molte sfaccettature: marito, padre e nonno affettuoso, un imprenditore di successo e un grande innovatore. Primo del suo settore, in Europa, a introdurre la catena di montaggio all'interno del proprio stabilimento, ha fatto di Valigeria Roncato S.p.A. il maggior produttore mondiale di valigie 24 ore dell'epoca. Un uomo capace di fronteggiare le numerose sfide che gli si sono poste davanti negli ultimi 50 anni, non rinnegando quei valori che hanno sempre guidato il suo operato: un'elevata qualità delle proprie creazioni, stile italiano e innovazione.

La famiglia Roncato

Oggi, Giovanni Roncato lascia la moglie Loredana, i 4 figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico, e 13 nipoti, il suo più grande tesoro.