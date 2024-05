Giovanni Devillanova, ufficiale dell'Esercito si toglie la vita: «Stressato per via del pendolarismo». È il 25esimo suicidio tra le forze armate nel 2024

Il mondo delle forze armate italiane è stato scosso da un nuovo tragico evento. Giovanni Devillanova, tenente colonnello dell'Esercito italiano di 53 anni, si è tolto la vita ieri a Putignano, in provincia di Bari, sparandosi con la pistola. La notizia è stata confermata dal Sindacato Unico dei Militari (Sum), che ha espresso profondo dolore per l'accaduto. L'ufficiale prestava servizio presso il 6° Reggimento Genio Pionieri a Roma, dopo aver lavorato in altri enti della capitale. Laureato in ingegneria civile trasporti e abilitato alla professione, Devilannova aveva dimostrato una notevole professionalità. Il militare stava fruendo del beneficio dei permessi mensili riconosciuti della legge 104 del 1992 e non disponeva armi d’ordinanza.

La situazione nelle forze armate

La tragedia di Giovanni Devillanova è il 25esimo suicidio tra le forze armate italiane nel 2024.

L'Osservatorio sui suicidi nelle forze dell’ordine, curato da Cleto Iafrate, ha rilevato che questo è il terzo caso solo nel mese di maggio, dopo i suicidi di un agente di polizia locale a Palermo e di un brigadiere della Guardia di Finanza. Tutti hanno utilizzato la pistola d'ordinanza per togliersi la vita. «Aldilà dei problemi che si possono avere a livello privato, pensiamo che sia arrivato il momento di investire risorse per indagare sul malessere all’interno delle Forze armate, dove alcuni fattori sommati alle difficoltà personali possono a volte culminare in tragedie di questo tipo», ha dichiarato il Sum in un comunicato.