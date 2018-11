Giovani e sesso, trionfa la trasgressione. Sexting e bondage amati dai ragazzi

di Luca Calboni

Curiosi e abituati al. Affascinati dalle trasgressioni e, soprattutto,: in quasi un matrimonio su due (44%) infatti c'è un coniuge adultero. E l'- per lui e per lei -Questi i dati che emergono dal rapporto«Sesso, erotismo e sentimenti: i giovani fuori dagli schemi». Dall'indagine emerge come nel nostro paese quasi sei giovani su dieci hanno inviato messaggi o foto e video dal contenuto sessualmente esplicito almeno una volta nella loro vita.Per i giovani italiani poi, sesso e amore coincidono solamente per circa il. Praticamente meno di una volta su tre. Per questo si registra un consistente aumento dei «Friends with benefits», ovvero di: più della metà degli intervistati ha ammesso di aver avuto almeno una relazione del genere. E circa un giovane su 4 poi ha fatto sesso occasionale almeno una volta nella vita.Più si studia e più si è convinti che la masturbazione sia una componente normale della vita sessuale di un adulto. Nel rapporto emerge come(che quasi otto giovani su 10 considerano normale) sia visto favorevolmente da chi ha studiato di più: il 70% di chi reputa la masturbazione parte della vita normale di un adulto ha almeno una laurea, un dottorato o un master.Nel rapporto Eurispes poi viene rivelato come più del 70% degli intervistati utilizzi materiale pornografico: di questi quasi il 35% lo utilizza per autoerotismo, mentre circa un quinto degli intervistati lo utilizza anche per giocare con il partner. Solo il 28,7% del campione afferma di non aver mai utilizzato film hot. Discreto successo per i sex toys, usati dal 42,8% della popolazione che, in circa un caso su cinque vengono utilizzati tanto per l'autoerotismo quanto come gioco con il partner.Gli italiani più giovani poi non conoscono bene il mondo BDSM (praticato dal 27,7% della popolazione), ma quasi la metà degli intervistati (54,8%) vorrebbe provarlo. Infine c'è l'allarme sui contraccettivi: un giovane su 10 non li ha mai usati, e i poco prudenti sono almeno il 60%.