Alessandro, vent'anni muore poche ore dopo lo schianto con lo scooter

PRAMAGGIORE - Muore a due giorni dall'incidente., il 20enne di Pramaggiore che si era schiantato con lo scooter contro un camion, non ce l'ha fatta a superare i traumi subiti. Il giovane è deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove era ricoverato. Troppo gravi le ferite riportare nel terribile impatto, accaduto lungo la Postumia nel territorio di Summaga, contro un mezzo pesante fermo a bordo strada, in panne. Subito era stato soccorso dai sanitari che gli avevano diagnosticato diverse fratture. Le sue condizioni erano apparse gravi, ma i soccorritori in un primo momento avevano escluso il pericolo di vita. Purtroppo il quadro clinico del 20enne è presto peggiorato e ieri il cuore del giovane ha purtroppo smesso di battere.