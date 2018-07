Giovane migrante espluso si toglie la vita in albergo prima di tornare a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia la bufera sul ministro dell'Interno della Germania Horst Seehofer. I partiti di opposizione tedeschi chiedono le sue dimissioni in seguito aldi unal quale è stata. «È giunto il momento che Seehofer se ne vada», ha detto Jan Korte del partito di estrema sinistra Die Linke. Sul piede di guerra anche i Verdi. «Lui non ha fallito solo moralmente, semplicemente non ha capito il principio del primo articolo della nostra Costituzione» ha affermato Omid Nouripour, deputato di origine iraniana del partito, citato dal sito web del Die Zeit.Il richiedente asilo è stato uno dei 69 afghaniquesta settimana. Dei 69 migranti, 51 sono stati deportati dalla Baviera, lo stato di origine del signor Seehofer. I commenti cinici di Seehofer sul volo, avvenuto in coincidenza con il suo 69esimo compleanno, hanno suscitato feroci critiche e polemiche, anche in considerazione del fatto che l'Afghanistan non è considerato un paese sicuro e perché un accordo con Kabul prevedeva che i rimpatri non avvenissero per più di cinquanta persone in contemporanea.Osservazioni che, secondo il leader della Csu , sono state «gonfiate a dismisura». Seehofer, a margine della riunione dei ministri degli interni dell'Ue tenutasi ieri a Innsbruck, in Austria, ha espresso rammarico per la morte del richiedente asilo afgano: «Si tratta di un evento profondamente spiacevole, e dovremmo affrontarlo in modo corretto e rispettoso».Il suicidio del giovane è stato confermato ieri dalle autorità afghane e dall'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (Oim). Il ministero per i Rifugiati di Kabul ha fatto sapere che il giovane, la cui identità non è stata rivelata, è stato trovato morto nella stanza dell'albergo che gli era stato assegnato dall'Oim, nell'attesa di poter raggiungere la città di origine, Herat.