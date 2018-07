Avances al nonno in auto e la bella 20enne gli sfila la collana d'oro

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) -abbracciandolo al collo, poi gli ruba la catenina d'oro che ha al collo. Vittima di una avvenente giovane ladra un uomo di 84 anni di Sacile che ieri mattina, domenica 29 luglio, è stato alleggerito del suo mobile mentreIl pensionato è stato avvicinato da una ragazza di circa 20, 25 anni, di carnagione scura, corporatura esile, alta circa 1,60, capelli scuri lunghi legati a coda di cavallo, con pronuncia in lingua spagnola.Raggiunto l’abitacolo del veicolo, la giovane ha iniziato a corteggiare l’anziano abbracciandolo al collo. L'84enne è rimastoper quanto stava accadendo e ha cercato di allontanare la giovane constando, subito dopo, che era ragazza era abilmente riuscita a sganciargli dal collo la catenina in oro giallo con pendente a forma di crocifisso che indossava.Con passo frettoloso, la ladra si è allontanata e, nonostante un tentativo di raggiungerla da parte del pensionato, è riuscita a dileguarsi, forse a bordo di un’auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Sacile.