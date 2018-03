Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno. Ecco i consigli per dormire meglio

Dormire bene fa bene al cervello: ecco la nuova scoperta di alcuni studiosi​

Insonnia e problemi a dormire? Ecco i 10 cibi da evitare prima di andare a letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, venerdì, è la: si tratta di un evento che quest'anno giunge alla sua, ma che solo di recente ha acquisito una dimensione davvero globale, grazie ai social. Ad organizzarla, sin dal 2008, è l'Associazione Mondiale di Medicina del Sonno (), con lo scopo di promuovere le buone abitudini del riposo e di sensibilizzare su tutti i disturbi legati al sonno.Secondo alcune stime, almeno il 45% della popolazione mondiale soffre di questo tipo di disturbi ed è per questo che la Wasm ha deciso di organizzare questo evento che non ha una data fissa, bensì cade nel venerdì precedente l'equinozio di primavera. Questa la lista degli slogan adottati dall'associazione per promuovere annualmente la giornata di sensibilizzazione:2008: "Dormi bene, vivi pienamente sveglio"2009: "Resta sveglio alla guida e arriverai in sicurezza"2010: "Dormi bene, stai in salute"2011: "Dormi bene, cresci in salute"2012: "Respira facilmente e dormi bene"2013: "Buon sonno, invecchiamento salutare"2014: "Riposo totale, respiro facile e corpo in salute"2015: "Quando il sonno è sano, felicità e salute abbondano"2016: "Il buon sonno è un sogno possibile"2017: "Dormi in modo sano, la vita ne gioverà"2018: "Unisciti al mondo del sonno e proteggi i tuoi ritmi per goderti la vita"I disturbi del sonno possono avere conseguenze molto negative sull'(stress, bassa produttività, stanchezza cronica, aumento di peso e indebolimento del sistema immunitario). I consigli per unsono molto vari: innanzitutto, è bene cenare in modo leggero e cercare di non mettersi mai a letto troppo tardi, proprio perché molti hanno problemi a prendere sonno anche se stanchi. La 'regola aurea' resta comunque quella di avere orari del sonno uniformi e regolari, senza particolari stravolgimenti tra un giorno e l'altro.Gli esperti, poi, sconsigliano l'esposizione, prima di andare a dormire, a determinate luci come quelle a led: assolutamente nemici del sonno sono, ad esempio, smartphone e tablet utilizzati a letto.Inoltre, è bene evitare, poco prima di andare a dormire, sostanze eccitanti come la nicotina, l'alcol e, ovviamente, la caffeina. Attenzione anche a lavarvi i denti: cercate di farlo almeno mezz'ora prima di andare a dormire, perché alcune sostanze contenute nei dentifrici possono avere un effetto eccitante su tutto l'organismo.Siete soliti concedervi un riposino pomeridiano? Potete farlo, ma solo se lo fate nelle prime ore pomeridiane e per non più di un'ora. Se siete sportivi, fare esercizio va bene, ma mai la sera. Attenzione, poi, alla temperatura della vostra stanza: quella ideale è intorno ai 18°C, se più alta o più bassa addormentarsi può diventare difficile e il sonno può essere molto disturbato.