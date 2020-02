Giornalista tedesco accompagna la moglie al poliambulatorio: trovato morto sulle scale

Giallo nel poliambulatorio medico di piazza Apollodoro al Flaminio, storico centro convenzionato per le cure dei giornalisti e professionisti a Roma. Un giornalista tedesco in pesione, Christophe Bernard Hulsebusch Muller è stato trovato morto in fondo ad una rampa di scale.



Attorno al cadavere c'era molto sangue ed una vistosa ferita alla testa spiccava sulla scena. L'uomo aveva accompagnato la moglie, insieme alle figlie ad una seduta di fisioterapia al piano terra della struttura. Le tre donne, dopo averlo perso di vista all'improvviso sono andate a cercarlo al terzo piano.



La macacra scoperta del cadavere è stata fatta da uno dei dipendenti del centro specialistico che ha chiamato la polizia. Le indagini del commissariato Vescovio e della polizia scientifica dovranno chiarire se si è trattato di un incidente o di un suicidio. Risposte che l'autopsia potrà fornire con certezza. «Siamo sconvolti - dicono i responsabili del poliambulatorio - in tanti anni di atività non era mai successo nulla del genere». Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA