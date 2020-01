La giornalista tv Rosanna Sapori trovata morta nel lago d'Iseo: aveva 60 anni

È di Rosanna Sapori, ex giornalista molto attiva a Nordest in tv locali del Padovano, il corpo della donna scomparsa lo scorso 27 dicembre e ritrovato sabato scorso sulla riva bresciana del lago d'Iseo, a Carzano di Montisola. A confermarlo gli stessi inquirenti.

Rosanna Sapori - 60 anni - aveva lavorato a lungo anche ad Antenna 3 Nordest, TeleNordest e per altre tv e testate venete. Era nota per l'attività a Radio Padania, dove ha condotto fino dal 2004 una trasmissione che in due fasce giornaliere dava voce a opinioni, lamentele e rivendicazioni degli ascoltatori. Nel 2005 era salita agli onori della cronaca denunciando quello che lei riteneva essere il malaffare della Lega.

Di origini milanesi, abitava da oltre 30 anni ad Azzano San Paolo, dove è stata per anni consigliere comunale (per il Carroccio) e due volte candidata sindaco. Dal 2011 era titolare di una tabaccheria e ricevitoria di via Aldo Moro, a Zanica (Bg).

