Giorgia Meloni, il divertente fuori programma durante Stasera Italia

di Enrico Chillė

Un divertente fuori programma, quello di, in collegamento con lo studio di Stasera Italia. Direttamente da casa, la leader di Fratelli d'Italia stava discutendo con i conduttori e con i due ospiti in studio, Maria Giovanna Maglie e Alfonso Pecoraro Scanio. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani.Mentrestava parlando in collegamento, all'improvviso si è sentito un grido provenire dalla casa della leader di FdI: si trattava della figlia, la piccola Ginevra, che reclamava, come ogni bambina, la presenza della mamma. Tra risate e imbarazzo,è riuscita a concludere alla meno peggio il suo collegamento, per poi andare di corsa dalla figlia.Il divertente e involontario siparietto a margine del collegamento diin studio ha ricordato molto quanto accaduto sulla BBC due anni fa : l'esperto politologoera in collegamento da casa con lo studio, quando i figli hanno fatto irruzione nella stanza, rimproverati dalla mamma che, nel tentativo di farli uscire, aveva causato ancora più trambusto, rendendo tragicomica la diretta in studio.