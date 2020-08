Ricerche di Gioele: «Hanno trovato qualcosa». Il Procuratore sul posto

Ultimo aggiornamento: 13:13

Procuratore della procura di Patti a Caronia: i volontari avrebbero trovato qualcosa nelle campagne in cui si stanno svolgendo le ricerche per il piccolo. «Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire». A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c'è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. È in auto in silenzio in attesa di sviluppi.È stato un carabiniere in congedo, come si apprende, a trovare i resti di qualcosa nei pressi del traliccio in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi. L'uomo fa parte dei volontari che questa mattina sono venuti per partecipare alle ricerche del piccolo Gioele.