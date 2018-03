Il gioco erotico tra due uomini diventa troppo violento, 60enne in manette

Sesso estremo con una bomba, la moglie muore: "Parti intime devastate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIAREGGIO - Ilfinisce in tragedia. Si erano conosciuti su une si sono dati appuntamento in una casa in, ma il rapporto troppo focoso è diventato unaDurante la nottata però l'incontro sessuale ha preso una piega diversa da quella che si aspettava uno dei due uomini che ad un certo punto ha chiamato gli operatori del 118 chiedendo loro aiuto. Un uomo infatti è rimasto gravemente ferito a seguito delle violente attenzioni che il partner gli ha rivolto. Una lesione che sarà possibile curare in modo definitivo solo a seguito di un intervento chirurgico.Come riporta Il Tirreno i due si sono visti in casa con lo scopo di consumare un rapporto sessuale. Il più giovane è stato legato al letto con delle manette ma pare che il gioco erotico a un certo punto si sia fatto più violento del previsto tanto che il ragazzo ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto. Il sessantenne ha così allertato i soccorsi, temendo che stesse male. Il giovane però dopo l'arrivo dei soccorsi ha denunciato il 60enne che è finito in carcere per abusi.