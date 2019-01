Gioco erotico finisce male, uomo ricoverato in ospedale con un deodorante incastrato nell'ano

Stalker invia 159mila messaggi all'uomo che l'ha respinta: «Preparerò il sushi con i tuoi reni»â€‹

Stava facendocon la moglie quando, per rendere quei piacevoli momenti ancora più piccanti, ha pensato di praticare unmolto particolare. Un, però, è finito in ospedale, dove è statoper la presenza di unincastrato tra l'e il retto. E no, non si trattava di un piccolo spray per l'igiene personale, bensì di un, con una bomboletta decisamente più grande e lunga.L'episodio, che ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è riportato anche da media internazionali come Metro.co.uk e il Sun , è avvenuto nella. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Francisco Moscoso Puello di Santo Domingo e operato d'urgenza. La moglie dell'uomo, che lo aveva accompagnato, ha spiegato ai medici di avergli infilato, su esplicita richiesta, la lunganell'L'intervento è durato circa due ore e un portavoce dell'ospedale ha spiegato che le condizioni di salute dell'uomo, ancora convalescente, sono stabili. Nella nota diffusa dall'ospedale è stato poi reso noto che episodi del genere non sono affatto rari, anche se nella maggior parte dei casi a restare incastrati sono sex toys, ma anche bottiglie, banane e melanzane.Un medico dell'ospedale, intervistato da alcuni media locali, ha invece dichiarato: «Quando avvengono queste cose, è assolutamente necessario ricorrere alle cure, anche se ovviamente questo può essere fonte di grande imbarazzo per molte persone. Introdurre oggetti all'interno del corpo per il piacere sessuale è una pratica potenzialmente molto pericolosa, che può influire sulla salute. Non solo è possibile avere, tra le conseguenze, disfunzioni sessuali, ma anche fatti molto più gravi, come emorragie o danni all'intestino».