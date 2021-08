Morto Gino Strada, il fondatore di Emergency aveva 73 anni

È morto Gino Strada, aveva 73 anni. Il medico e attivista era il fondatore di Emergency. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Era malato da tempo. Gino Strada si è battuto per tutta la vita in favore dei diritti umani, soprattutto in aree difficili di Africa, Asia, Est Europa e Medio Oriente. Con la sua associazione, Emergency, ha offerto cure mediche e chirurgiche gratuite in numerose zone di guerra. Per circa 7 anni in Afghanistan il medico e filantropo Strada ha curato migliaia di vittime di guerra e di mine antiuomo.

Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo

«Nessuno se l'aspettava. Siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo». Lo ha detto commossa all'Adnkronos la presidente di Emergency, Rossella Miccio, commentando la morte di Gino Strada, fondatore della Ong.

I messaggi di cordoglio

«Gino Strada, una vita esemplare. Di amore e di lotta. Una grande eredità». Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ricorda così il fondatore di Emergency.

«Mentre i talebani avanzano in Afghanistan arriva la triste notizia della morte di Gino Strada. Ha fondato Emergency per curare le ferite e le vittime di tutte le guerre, ha tenuto alto il nome dell'Italia nel mondo e non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà nel nostro Paese e all'estero. Un abbraccio affettuoso e commosso a Cecilia e a tutti coloro che lavorano o fanno volontariato per Emergency». Così sui social il senatore di Leu, Pietro Grasso.

«Un grande medico per i diritti umani e per la pace. La sua morte, per un'assurda coincidenza, arriva mentre tutto ciò che Emergency ha fatto in Afghanistan rischia di andare nuovamente distrutto». Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Sala: in giugno avevo celebrato il suo matrimonio

«Se ne è andato un caro amico, Gino Strada. Gli volevo bene e lui ne voleva a me. In giugno avevo celebrato il suo matrimonio con la dolce Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano». Così il sindaco di Milano Beppe Sala ricorda su Instagram il fondatore di Emergency. «Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso. Mi e ci mancherai», aggiunge Sala.

Moratti: ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi

Il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, esprime «cordoglio per la scomparsa di Gino Strada, fondatore e anima di Emergency». «Un uomo - ricorda Moratti - che ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi, portando con generosità nei paesi più poveri e nelle zone di guerra l'eccellenza e la capacità di cura della medicina italiana. Sono certa che la sua opera non verrà meno ed anzi troverà ancor più motivazioni nei tanti volontari coinvolti in quasi 30 anni di attività».

Emergency, lasciateci riprendere dal dolore

«La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore». È il primo commento della presidente di Emergency Rossella Miccio dopo la morte di Gino Strada. Miccio ha annunciato nelle prossime ore una nota dell'organizzazione.

