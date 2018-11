Il ginecolo le nega il pap test per anni, 29enne scopre di avere il cancro

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il medico le nega ile oggi si trova a combattere contro un. Steph Nally, 29 anni, di Wythenshawe, Manchester, dopo aver sofferto per 4 anni di forti mal di pancia durante le mestruazioni, ha chiesto al suo ginecologo di farle un pap test per controllare la sua cervice, ma il medico le ha risposto che non c'era alcun bisogno e l'ha mandata a casa con degli antidolorifici.Dopo qualche tempo la condizione della donna è peggiorata e finalmente il dottore si è convinto a sottoporla al test per scoprire che aveva un cancro alla cervice al quarto stadio. La giovane madre ha iniziato la chemioterapia, ma le sue condizioni sono piuttosto gravi. Tutto è iniziato dopo che la donna ha partorito il suo ultimo figlio: durante il parto ha detto di aver sentito un forte dolore, che in modo meno persistente ma è durato diversi anni, senza che nessuno però le desse peso.«Voglio essere positiva e coraggiosa», ha raccontato la 29enne al Sun . Il cancro si era esteso fino all'uretra, così la donna ha dovuto subire un'operazione per aiutare i reni, che erano arrivati a funzionare solo all'8%. Le sue condizioni restano critiche e intanto la famiglia ha avviato una raccolta di fondi online per avere il denaro necessario per portare Steph all'estero per delle cure in centri specializzati.