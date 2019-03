Si finge ginecologo in chat e violenta tre ragazzine minorenni: arrestato 50enne

Si spacciava in chat per ginecologo, ma lo faceva solo per abusare di alcune ragazzine: un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia nei giorni scorsi con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di ragazze minorenni. È successo in provincia di Monza: l'uomo instaurava con le ragazzine un legame conversando con loro su piattaforme di messaggistica online.





Secondo quanto ha reso noto stamattina la Questura di Milano, il 50enne si fingeva ginecologo: l'uomo, residente in Brianza, avrebbe avvicinato almeno tre ragazzine minorenni per poi abusarne sessualmente, dopo aver carpito la loro fiducia chattando sui social.

