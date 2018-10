Morto Gilberto Benetton, fondatore del gruppo, aveva 77 anni

Gilberto Benetton è morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. Il 10 luglio scorso era morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all'età di 74 anni.

Gilberto era l'anima finanziaria della famiglia trevigiana: se Carlo e Giuliana erano i tecnici e Luciano il creativo, è stato lui quello che con il supporto del manager più fidato, Gianni Mion, dalla catena dei maglioncini colorati ha creato l'impero da 10 miliardi che ha dato lustro internazionale alla dinastia fino al disastro del crollo del ponte Morandi, un viadotto gestito dalla società Autostrade per l'Italia, controllata dalla famiglia Benetton attraverso la holding Atlantia.



Sulla scorta di un piano di diversificazione iniziato a fine anni 80 con l'acquisto della Sme, da cui è nata Autogrill, il gruppo ha messo insieme nel corsodel tempo autostrade, aeroporti, immobili e partecipazioni finanziarie. Gilberto aveva seguito in prima persona l'aggregazione con il gruppo spagnolo delle autostrade Abertis. Dal 2012 era stato inserito nell'Italian Basket Hall of Fame per i successi con la Benetton Pallacanestro Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+++notizia in aggiornamento+++