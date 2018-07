Gigi D'Alessio a processo per un'evasione fiscale da un milione e 700mila euro

di Adelaide Pierucci

Gigi D'Alessio torna sotto processo a Roma, stavolta per un'evasione fiscale da un milione e 700.000 euro. A partire da gennaio il cantautore napoletano dovrà spiegare al giudice monocratico perché non avrebbe dichiarato nel 2010 utili per 6 milioni di euro evitando così di versare al Fisco 997.581 euro di Ires e 770.613 euro di Iva.A giudizio con l'artista, su richiesta del pm Francesco Musolino, sono finiti Francesco Albo, Vincenzo Attrattivo e Marco Di Vincenzo, soci o rappresentanti della GGD Production, una società che quell'anno girò il pacchetto azionario a un americano, titolare di una società del settore, la Global Music Entertainment.Tra gli imputati pure il manager del cantante, Giovanni Tramice, accusato di simulazione di reato. Avrebbe denunciato il furto di una Mini Cooper con leasing della GGD sulla quale sarebbero stati, a suo dire, libri contabili della società. Secondo l'avvocato Gennaro Malinconico, D'alessio ha raggiunto un accordo con il fisco «dovrà versare solo 127.000 euro».