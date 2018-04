Gigi D'Alessio, il figlio Claudio a processo: botte e lesioni alla domestica

I figli di Gigi D'Alessio si scusano con Anna Tatangelo: "Abbiamo sbagliato, parole poco carine"

Il figlio dia processo. Il 30enneè stato rinviato a giudizio con la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni della domestica che lavorava nella sua casa dei Parioli, a. L'episodio risale al novembre 2014: dopo un litigio con la compagna di allora,, D'Alessio avrebbe, una 40enne ucraina, per poi cacciarla via di casa ancora in ciabatte.La donna aveva denunciato l'aggressione poche ore dopo. Secondo la ricostruzione del pm, Mario Dovinola, D'Alessio avrebbe avuto diversi diverbi con la domestica, che ha denunciato di essere statasolo per aver chiesto il pagamento dell'ultimo. «Ha provato a lanciarmi una sedia, poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro e infine ha lanciato la mia valigia fuori dall'appartamento», aveva denunciato la donna.ha sempre respinto ogni accusa: «Non l'ho mai sfiorata con un dito, vuole denunciarmi solo per i soldi». Il gipha però deciso di dare il via al processo. Dopo l'aggressione di quel novembre 2014, la donna, assistita dall'avvocato Francesco Di Ciollo, aveva avuto tre giorni di prognosi, poi aumentati a 23 per gli stati d'ansia. Come riporta Il Messaggero, la domestica, che si è costituita parte civile, aveva denunciato: «Ero costretta a lavorare in nero, dovevo essere a disposizione sempre ma non potevo mangiare in casa e dovevo dormire in una mansarda senza porta né armadio».