Aurora, 12 anni malata di cancro: la prima comunione con Gigi D'Alessio

CAIVANO - «Ho deciso di prendere la prima comunione nella chiesa deldiperché qui ci sono bambini più sfortunati di me».è la bimba simbolo della, che ha spento dodici candeline il 6 novembre e che da cinque anni vive dentro un orizzonte fatto di ospedali, cure terribili, e di una malattia gravissima, il cancro, sempre pronto ad aggredirla. Domenica scorsa ha preso la Prima Comunione nella parrocchia del Parco Verde, dedicata a San Paolo Apostolo. La chiesa di don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi.La chiesa era stracolma, tanti bambini, donne che già alle otto avevano preso a cucinare per il gran buffet dopo la cerimonia, e una fila interminabile a consegnarle regali. E allora anche se solo per telefono, per evitare anche il contagio di un raffreddore, abbiamo chiesto ad Aurora qual è stato quello più bello. E lei risponde ridendo: «Una scatola di biscotti vuota. Vuol dire che anche chi non aveva niente mi ha regalato quel niente che per me è un tesoro di affetto». Tutto il Parco Verde si è mosso ed ha partecipato ad una maxi colletta. Aurora ha ringraziato e ha promesso che con quei soldi acquisterà i giocattoli per i bambini malati. All’uscita dalla parrocchia tra coriandoli e palloncini, ragazzine vestite come i personaggi preferiti da Aurora, c’è stato il colpo di scena. Direttamente da Roma al Parco Verde di Caivano è arrivato, il cantante preferito di Aurora.