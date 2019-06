Sposarsi è un'impresa per chi lo sogna: «Il 50% non trova il partner giusto»

di Mario Monte

Secondo un sondaggio fatto dal governo giapponese, la metà delle persone che cerca di sposarsi, non trova un partner ideale.Preoccupano i dati raccolti, vista anche la caduta vertiginosa del tasso di natalità, raramente così basso nella storia. Circa 4.000 uomini e donne di età comprese fra i 20 e i 40 anni, hanno dichiarato di non riuscire a trovare il proprio partner ideale.Tra i motivi raccolti dalla Kyodo News Agency, la mancanza di opportunità per incontrare il partner, e l'incapacità di andare d'accordo con l'altro sesso. Un'indagine parallela avrebbe poi svelato altri dati a dir poco allarmanti: ll numero di nascite nel paese nipponico, è sceso nel 2018 a 918. 397, rispetto ai 2.7 milioni stimati negli anni '40.Preoccupa poi, anche il tasso di fertilità del paese, sceso a 1,42, al di sotto del minimo richiesto dal paese, ovvero 2,07. Ed ecco che infatti, il governo del Giappone avrebbe fissato come obiettivo, quello di raggiungere entro il 2026, un tasso di fertilità pari a 1,8.