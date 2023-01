«Usi troppo lo smartphone, stai sempre sui social»: figlia 13enne uccide la madre accoltellandola nel sonno

Nella prefettura giapponese di Shizuoka, una ragazza di 13 anni ha ucciso sua madre a causa di uno smartphone. La tragedia è avvenuta lunedì sera. La polizia, arrivata su chiamata dei familiari, ha trovato nella camera da letto della casa una donna sanguinante, deceduta poco dopo.



Testimoni oculari hanno affermato che la ragazzina era coinvolto nel crimine. In seguito la ragazza ha confessato di aver ucciso sua madre. Durante l'interrogatorio, ha detto di aver avuto problemi con la madre a causa dello smartphone. Come ha ammesso la ragazza, la lite è iniziata con l'osservazione di sua madre che le ha detto: «Usi troppo lo smartphone, sei sempre sui social».



Mother killed by 13-year-old daughter after smartphone argument in Shizuoka https://t.co/bui13EBCgp #Shizuoka #MotherKilled #Japan #日本のニュース pic.twitter.com/36erdUJsgb