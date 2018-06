Campania choc, pacco bomba arriva a collaboratore del sindaco ed esplode: grave

di Petronilla Carillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pacco bomba è stato recapitato a, in provincia di Salerno, a casa di Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato di 29 anni e collaboratore stretto del nuovo sindaco Martino D'Onofrio, eletto pochi giorni fa con 4.124 voti (56,48%). Il pacco è stato aperto ed è esploso tra le mani del giovane professionista.L'avvocato è stato ricoverato all': è grave e potrebbe perdere entrambe le mani ma non è in pericolo di vita. Il 29enne è un avvocato civilista e lavora nello studio legale di D'Onofrio. Delli Bovi non è impegnato in politica, ma è presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si ha ancora idea del movente.