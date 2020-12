Ylenia morta a 24 anni in ospedale con una ferita, ma è giallo. L'ex tentò di darle fuoco tre anni fa

CATANIA - Una ragazza di 24 anni, originaria di Messina, Ylenia Bonavera, è morta la notte scorsa nell'ospedale Garibaldi - Centro di Catania. Le cause del decesso sono in via di accertamento da parte della Squadra mobile di Catania. La ragazza aveva una ferita di arma da taglio all'altezza di una clavicola ma gli investigatori escludono che sia questa la causa della morte.

Nel 2017 l'ex fidanzato della donna, Alessio Mantineo, aveva tentato di ucciderla cospargendola di benzina e provocandole ustioni nel 13 per cento del corpo.

