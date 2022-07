Riaffiora un cadavere dal fiume Arno, giallo a Firenze

FIRENZE - Il cadavere di un uomo è riaffiorato dalle acque dell'Arno intorno alle 23 di mercoledì. A dare l'allarme un passante che si trovava all'altezza di Ponte San Nicolò, in pieno centro storico di Firenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Il nucleo sommozzatori si è immerso per recuperare il corpo, al momento rimasto senza identità: non sono stati trovati documenti. Per svelare la causa del decesso sarà necessaria l'autopsia, poiché al momento nessuna pista - dal suicidio all'omicidio - è esclusa.