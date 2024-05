Corriere scomparso sull'Amiata con carico di borse di lusso da 500.000 euro, un testimone: «Ho sentito uno sparo». Trovate scatole vuote

Proseguono le ricerche nella zona dell'Amiata di Nicolas Matias Del Rio, il corriere scomparso dal 22 maggio mentre trasportava un carico di borse di lusso del valore di 500.000 euro. Le borse, confezionate sull'Amiata, erano per Gucci.

Corriere scomparso, la testimonianza

Il mezzo è stato ritrovato bruciato sulla strada di Roccalbegna (Grosseto). Un testimone, un anziano residente nella zona, come riporta stamani La Nazione, ha raccontato di aver sentito uno sparo ma al momento non ci sarebbero riscontri investigativi. Le scatole che contenevano le borse sono state trovate in un casolare abbandonato vicino al Monte Labro, sul versante grossetano della montagna. I familiari e gli amici di Nicolas da sabato hanno organizzato ricerche insieme ad una ventina di volontari che hanno battuto i boschi tra Castel del Piano e Santa Fiora. I carabinieri stanno utilizzando i cani molecolari.

Corriere scomparso: Inviato di “Chi l’ha visto?” trova alcune scatole vuote, forse proprio quelle che trasportava Nicolas Marias Del Rio quando è sparito, il 22 maggio. Il luogo si trova a circa 500 metri dal suo furgone bruciato. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto pic.twitter.com/9Rhz8SAwp2 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 25, 2024

Giallo sull'Amiata, spariti corriere e un carico di borse di lusso da 500.000 euro: il furgone trovato bruciato

La scomparsa e il giallo delle borse

L'uomo è svanito nel nulla mercoledì pomeriggio 22 maggio, intorno alle ore 17.15, mentre trasportava un carico di borse di lusso destinate a aziende del distretto di Firenze-Scandicci, per un valore di circa 500mila euro.

Il furgone Fiat Daily su cui viaggiava è stato ritrovato bruciato a Roccalbegna, in provincia di Grosseto. Le 40 scatole che contenevano le borse griffate sono state rinvenute a circa un chilometro di distanza dove è stato trovato il furgone dato alle fiamme. Sul mezzo non ci sono resti umani, come hanno accertato i rilievi scientifici dei carabinieri, e il cellulare di Del Rio è spento dal tardo pomeriggio di mercoledì scorso.

Le ricerche

Mentre non si sono mai fermate le ricerche del 40enne da parte di volontari e familiari, i carabinieri hanno perlustrato la zona dove è stato rinvenuto il furgone con ii cani molecolari. Nicolas Matias Del Rio è arrivato in Italia nel dicembre dello scorso «anche per la difficile situazione economica argentina», ha raccontato il padre Eduardo, insieme alla sua compagna e a un figlio di 8 anni. Da qualche settimana era impiegato come corriere in un'azienda di trasporti per conto terzi della zona dell'Amiata.