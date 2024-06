Giada Zanola, in 2 mila alla fiaccolata per la ragazza morta sul ponte dell'autostrada: «L'amore non uccide». C'era anche Gino Cecchettin

In quasi duemila, fiaccole in mano, hanno partecipato al corteo per ricordare Giada Zanola, vittima di femminicidio, da parte del compagno Andrea Favero. La donna è morta dopo essere precipitata da un cavalcavia, epilogo di una lite con l'uomo. Il corteo è stato aperto dallo striscione 'L'amore non uccide'. Subito dietro il sindaco di Vigonza (Padova) Gianmaria Boscaro con a fianco alcuni consiglieri comunali. Assieme a loro il padre ed i fratelli di Giada, Gino, Federica e Daniel Zanola.

Anche Gino Cecchettin alla fiaccolata per Giada

I congiunti di Giada, in precedenza, avevano incontrato Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

La fiaccolata per Giada è partita dalla casa dove abitava la giovane mamma e arrivata al cavalcavia sull'A4, esattamente nel punto da dove sarebbe stata buttata di sotto dal compagno Andrea Favero. I primi esiti dell'autopsia indicherebbero infatti che la ragazza era ancora viva, forse non nel pieno delle sue facoltà, quando è stata gettata giù per un salto di 15 metri. Da parziali ammissioni fornite dal camionista in prima battuta agli investigatori emerge che Favero avrebbe raccontato ai poliziotti di essere stato in piedi accanto alla donna sulla balaustra del cavalcavia e al culmine dell'ennesimo litigio l'avrebbe sollevata e buttata di sotto dove è stata arrotata da un camion. Passaggio chiave che però non ha ripetuto di fronte a gip e pm quando è passato dall'essere testimone a indagato e che non può essere usato giudizialmente, essendo anche stato reso senza la presenza del suo avvocato. Favero attualmente è in carcere al Due Palazzi di Padova, mentre il figlio di tre anni è stato momentaneamente affidato ai genitori dell'uomo.