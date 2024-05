VIGONZA (PADOVA) - «lo non ho memoria precisa di come si siano svolti i fatti ieri notte ho come un vuoto. Ricordo che eravamo a casa...poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che passa sopra l'autostrada che dista circa un chilometro da casa nostra. Io ho preso l'auto e l'ho seguita raggiungendola dopo pochi metri da casa e facendola salire per portarla a casa». Inizia così l'interrogatorio di Andrea Favero, 38 anni, fermato per l'omicidio della compagna e convivente Giada Zanola.

La lite e l'arrivo sul cavalcavia

«Continuavamo a litigare, nel senso che lei mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto il bambino e non me lo avrebbe più fatto vedere», bimbo che «è la mia ragione di vita» spiega al sostituto procuratore di Padova Giorgio Falcone. «A quel punto ricordo che siamo scesi dall'autovettura, ma qui i ricordi si annebbiano perché ricordo solo che mi continuava a ripetere che mi avrebbe tolto il bambino, ma non ricordo se e come ho reagito. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada che funge da parapetto».

«Sono tornato a casa da solo, di quel momento non ricordo altro, so solo che ho pensato subito a mio figlio e al fatto che lo avevamo lasciato a casa da solo, cosa che non era mai successa, per cui sono tornato immediatamente a casa. In quel momento io avevo solo mio figlio nella testa e non ricordo di avere mai pensato a cosa fosse successo a Giada. Mi sono addormentato quasi subito - ha continuato - Non ricordo che Giada sia caduta dal parapetto, ricordo solo che mi continuava a offendere e ricattarmi dicendo che mi avrebbe portato via mio figlio».

Il messaggio

«Alle 7.30 ricordo di essermi svegliato e di essermi accorto che Giada non c'era tanto è vero che le ho mandato un messaggio chiedendole se fosse già andata al lavoro e dicendole che non ci aveva nemmeno salutato come era solita fare». Il pm di Padova Giorgio Falcone dà atto che il messaggio è presente (ore 7.38) nella chat del telefono dell'indagato. Breve ma indicativo il testo: «Sei andata al lavoro?? Non ci hai nemmeno salutato!!». Per il sostituto procuratore «appare evidente che i contatti telefonici e i messaggi presenti sul suo cellulare rappresentino una messa in scena».

Forse una messa in scena

«I vuoti di memoria dell'indagato potrebbero far parte della cosiddetta messa in scena al fine di non scoprire troppo le carte, ma i movimenti dell'auto ripresi dalle telecamere e le sue pur parziali ammissioni rendono evidente che i fatti si sono svolti come da lui spontaneamente ammesso poco prima dell'interrogatorio parlando con la polizia». E' uno dei passaggi del fermo firmato dal pm di Padova nei confronti di Andrea Favero. Nel provvedimento si sottolinea come durante l'interrogatorio, il 38enne «forniva una versione poco credibile», una versione «addomesticata e reticente» che ha propinato anche alla madre alla quale racconta che sono «andati tutti regolarmente a dormire». L'indagato «è arrivato a simulare di avere appreso della morte della compagna solo dopo avere letto un messaggio in una chat: 'lo quando è arrivata la polizia chiedendomi di Giada ho sperato che lei stesse bene e ho appreso della sua morte solo da un messaggio postato sulla chat del quartiere in cui abito'» si legge nel dispositivo di fermo. «Appare chiara dalle stesse parole dell'indagato l'esistenza di un forte movente per l'omicidio, accompagnato da un dolo che, allo stato degli atti, può qualificarsi come dolo d'impeto: li suo viscerale attaccamento al figlio che accudiva ni ogni modo, a fronte della continua minaccia ricattatoria della vittima che faceva leva proprio su tale rapporto viscerale, prospettando al possibilità di portargli via li figlio e non farglielo vedere più» aggiunge il pm.

Le nozze annullate

«L'indagato ha subito una serie di 'colpi' che lo hanno caricato al punto di perdere completamente la testa e uccidere la Zanola», riporta il decreto di fermo, come «l'annullamento delle nozze già fissate, i problemi economici, la vita da separati in casa, la possibile fine della convivenza che avrebbe impedito all'indagato di avere rapporti quotidiani con il figlio, le continue minacce di togliergli il figlio e non farglielo più vedere, reiterate anche e soprattutto pochi istanti prima dell'omicidio. Tutte circostanze che hanno concorso a creare il corto circuito che ha condotto l'indagato all'omicidio».

Le confidenze all'amica e i lividi

Per la pubblica accusa «appaiono inquietanti i sospetti maturati dalla vittima di essere in qualche modo drogata dall'indagato» - l'autopsia potrà svelare eventuali presenze di sostanze tossiche -, e un'amica della vittima riferisce che la 33enne «le aveva confidato di aver paura dell'indagato» e «aveva visto anche le foto delle ecchimosi riportate dalla vittima a seguito del litigio del 27 maggio». A dire dell'amica «i due litigavano con cadenza quotidiana, anche per motivi economici» e di litigi «quasi all'ordine del giorno» riferisce anche la madre del 38enne. Per il pm Falcone, prendendo in considerazione eventuali ipotesi alternative, «non sussiste il benché minimo dubbio che la vittima non avesse alcuna ragione di suicidarsi, dato che si trovava in una posizione di forza nei confronti del compagno, aveva una relazione affettiva con un'altra persona e si accingeva a cambiare lavoro, per andare a lavorare presso lo stesso distributore del suo amante». Suicidio escluso anche dalla famiglia e da un'amica che parla della 33enne come di una donna «serena e la stessa vittima le riferiva che 'la sua vita stava andando per il meglio sia sul piano personale che su quello lavorativo».