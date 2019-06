Arriva il ghiacciolo Marijuolo, il primo gelato al sapore di Cannabis. Ed è polemica

GHIACCIOLO MARIJUOLO

Sarà sicuramente il gelato dell'estate. O, se preferite, almeno ilche farà più discutere. Stiamo parlando di, il primo "stecco" al gusto di cannabis, come fa capire la stessa società che lo produce - la Doringel di Brembate - che, con un gioco di parole lo definisce un ghiacciolo "stupefacente".Nell'annuncio che lancia la commercializzazione disi legge che "dopo circa 6000 anni dalle prime coltivazioni di canapa in Cina, nasce in Italia Marijuolo: uno stecco buonissimo, anzi… Stupefacente! Preparato con estratti, infusi e olii essenziali di canapa sativa"Doringel, ovviamente specifica anche che ilè assolutamente legale: "Marijuolo - si legge sulla pagina facebook dell'azienda - la cui produzione rispetta le normative vigenti, è naturalmente privo di proprietà psicoattive e quindi sicuro per il consumo umano e totalmente legale.Giacciolo che, sempre secondo l'azienda, avrebbe addirittura proprietà benefiche: "L’estrazione degli olii essenziali, seguendo la tecnica della distillazione in corrente di vapore, consente di preservare le doti benefiche del cannabidiolo, o CBD, uno dei cannabinoidi più abbondanti nella canapa, privo di effetti psicotropi. È stato ampiamente dimostrato, infatti, che il CBD possiede diverse proprietà terapeutiche ed innumerevoli benefici per la salute sia fisica che mentale, tra cui le capacità di rilassare il corpo, alleviare lo stress quotidiano, aiutare il sonno e alleviare i dolori".Ovviamente questo nuovo ghiacciolo, che attirerà l'attenzione di molti, e forse anche del mondo della politica, sarà il protagonista quantomeno delle polemiche estive, e delle discussioni sotto l'ombrellone.