Gessica Lattuca, adesso è giallo anche sull'orario della scomparsa

di Emilio Orlando

Tutto da rifare nell' inchiesta sul giallo della sparizione della 27 enne di Favara in provincia di Agrigento madre di quattro figli di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto dell' anno scorso. La linea temporale da cui sono partite le prime indagini sarà probabilmente spostata in avanti di un paio d' ore rispetto all' orario riferito dai testimoni che hanno visto Gessica per l' ultima volta. Stando alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, tra cui il fratello Enzo Lattuca e Maria Stagno, la ragazza sarebbe stata avvistata intorno alle ore 20.50 del 12 agosto tra via Leopardi e piazza Giglia. Ma alcune delle utenze celluari monitorate dagli investigatori localizzano gli apparati telefonici di qualche testimone su celle radio base di altre zone. Il fratello della scomparsa ha sempre ribadito, che essendo destinario di un provvedimento restrittivo che lo obbliga a rincasare prima delle ore 21, era già rientrato alle ore 20,52 nell' abitazione della madre.che collocherebbero uno dei cellulari delle persone sentite ieri nella caserma dei carabinieri di Villaseta da un altra parte intorno alle 22.30, le indagini potrebbero prendere direzioni diverse rispetto a quelle percorse fino ad ora. Nel primo pomeriggio di oggi, negli uffici della tenenza dei carabinieri di Favara è stata interrogata, sempre come persona informata sui fatti e non come indagata,(In basso, nella foto da SiciliaTv).Le domande dei detective hanno riguardato i rapporti che intercorrevano tra la figlia e Filippo Russotto l' ex compagno di Gessica Lattuca per ora unico indagato per i reati di maltrattamenti e soppressione di cadavere. Alla donna è stata anche chiesta la conferma se nei giorni precedenti la sparizione di Gessica, erano andate a fare le pulizie in casa Russotto. La signora Buscemi ha confermato la circostanza. Intanto la procura Agrigentina ha disposto per mercoledì prossimo, il 6 marz la riapertura di due loculi nel cimitero di Favara. Le due tombe sono quelle indicate dalla testimone che asserisce che il cadavere di Gessica potrebbe essere stato tumulato abusivamente proprio li dentro.