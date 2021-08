Sondaggi politici, in Germania crolla la Cdu di Angela Merkel. Spd mai così forte da 3 anni

Germania, alla svolta . Se gli ultimi sondaggi saranno confermati, si aprirà una stagione di cambiamento. Gli ultimi dati aprono la strada ad una serie di possibili scenari per la formazione della nuova maggioranza di governo, come l'ipotesi di una coalizione tripartitica che oltre a Cdu-Csu e Spd compresa anche i Liberaldemocratici. Si tratterebbe di una rottura rispetto alla tradizione tedesca di alleanze di governo tra Conservatori e Social democratici.

Germany, Forsa poll: CDU/CSU-EPP: 23% (-3)

GRÜNE-G/EFA: 20%

SPD-S&D: 19% (+3)

FDP-RE: 12% (-1)

AfD-ID: 10%

LINKE-LEFT: 7% (+1) +/- vs. 27 July - 2 August 2021 Fieldwork: 3-9 August 2021

Sample size: 2,509 ➤ https://t.co/bbexiPyox9 pic.twitter.com/7daJzuNfR1 — Europe Elects (@EuropeElects) August 11, 2021

Ancora sondaggi negativi per la Cdu di Angela Merkel, in vista delle elezioni del mese prossimo. I consensi per i Cristiano democratici e degli alleati bavaresi della Csu, che alla Cancelleria hanno candidato Armin Laschet, sono scesi di altri 3 punti rispetto alla scorsa settimana, attestandosi sul 23%, secondo la rilevazione effettuata da Forsa. Se il dato venisse confermato dalle urne, si tratterebbe di una netta sconfitta per l'alleanza Cdu-Csu rispetto al 30,2 per cento ottenuto nelle elezioni del 2017, dove già i conservatori fecero registrare il loro peggior risultato dalla Seconda Gerra Mondiale. Il sondaggio Forsa, pubblicato oggi, indica inoltre che i Social democratici (Spd) sono al momento praticamente testa a testa con i Verdi, grazie alla buona campagna finora condotta dal loro candidato alla Cancelleria, Olaf Scholz.

