Inondazioni in Germania, i morti salgono a 156 (feriti 670): corsa per salvare i dispersi

Maltempo in Germania, il bilancio si aggrava. È salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la zona occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato i morti sono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente (prosegue la corsa per trovare i dispersi).

Germania, il maltempo si sposta

In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il maltempo si è spostato nell'Alta Baviera tedesca, dove il distretto di Berchtesgadener Land stanotte ha dichiarato una situazione di emergenza a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'area.

Intanto la cancelliera Angela Merkel ha in programma di visitare la comunità di Schuld, nell'altopiano dell'Eifel, zona particolarmente colpita dalle inondazioni. Successivamente è previsto un incontro stampa ad Adenau, insieme al premier della Renania-Palatinato, Malu Dreyer e ad altri ministri della regione.

Le piogge torrenziali di ieri sera nell’estremo sud-est della #Baviera #Germania hanno provocato frane e allagamenti. Case e campeggi evacuati. 2 morti .

Le località più colpite sono state Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg e Ramsau.Foto #BR24 pic.twitter.com/lpQPWC4RI7 — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) July 18, 2021

Ieri il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier aveva visitato una zona colpita dal disastro della Renania Settentrionale-Vestfalia sul fiume Erft e aveva chiesto solidarietà e donazioni per le vittime. Il ministro federale degli Interni Horst Seehofer ha annunciato lunedì la sua visita nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Renania-Palatinato.

