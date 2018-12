Suona campanello di Ettorina, sulla soglia dell'osteria c'è George Clooney

di Elena Filini

TREVISO - Visto il periodo uno potrebbe pensare: regalo di Natale. In effetti tutte le sue amiche non ci dormono ancora di notte. Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non vuole parlarne proprio. Eppure George Clooney, si proprio lui, lasciate nel cassetto le capsule di Nespresso e chiusa in ghiacciaia la Tequila (notoriamente sua bevanda preferita) è diventato un addict del Prosecco Arman. Al punto da essere arrivato a San Francesco in incognito qualche settimana fa fa per conoscere Ettorina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA