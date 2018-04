Truffatore seriale incastrato grazie a Le Iene: raggirava tutti con documenti fasulli

Il truffatore seriale Stefano Ramunni è stato fermato dai carabinieri a Genova grazie all'inviato de Le Iene Giulio Golia. Ramunni, pugliese, è noto per aver raggirato decine di persone spacciandosi per altri grazie a documenti fasulli. Le Iene gli avevano dedicato uno speciale andato in onda il 22 aprile. Da lì l'inviato Golia grazie alle segnalazioni di vittime di Ramunni aveva avviato le ricerche per intervistarlo. Indagini che oggi pomeriggio l'hanno condotto nell'angiporto di Genova: la presenza delle Iene in via Gramsci non è sfuggita ai Carabinieri che sono intervenuti e hanno subito bloccato Ramunni. L'uomo potrebbe essere fermato perché nei giorni scorsi non avrebbe rispettato un obbligo di firma a Milano.

