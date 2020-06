Choc, in quattro violentano una ragazza ubriaca dopo una serata in discoteca

Violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. La squadra mobile di Genova ha identificato e arrestato 2 persone e per altre 2 è stato disposto l'obbligo di dimora. Secondo quanto accertato dalla polizia, i quattro, di età compresa tra i 21 e i 35 anni, dopo aver trascorso la serata in una discoteca del centro di Genova si erano offerti di accompagnare a casa una ragazza di 20 anni, loro conoscente. Approfittando del suo stato di ubriachezza, l'hanno portata in casa di uno di loro e stuprata. È accaduto i primi di marzo.



La ragazza ha avuto il coraggio di denunciare le violenze subite dai quattro e sono scattate le indagini. Gli investigatori della mobile hanno raccolto gli elementi, anche durante il lockdown, controllando le telecamere attraverso le quali hanno ricostruito i movimenti del gruppo. La polizia sottolinea che «gli autori di questa terribile violenza sono stati assicurati alla giustizia grazie al coraggio della vittima che, superando ogni remora, si è affidata ai poliziotti della Squadra Mobile appositamente formati per accogliere tali denunce».



