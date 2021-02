Donna uccisa con una coltellata nel suo negozio in pieno centro: caccia al killer

GENOVA _ Ennesimo femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa per strada a Genova, a quanto sembra con un coltello. È accaduto in serata in via Colombo, in pieno centro città. Sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima, come riporta il Secolo XIX, Clara C. aveva 60 anni.

Le indagini sono in mano alla polizia. Sono intervenuti agenti delle volanti e della squadra mobile. Si cerca un uomo che potrebbe essere l'assassino, che è corso fuori dal negozio verso via della Consolazione, inseguito da alcune persone che non sono riuscite a bloccarlo. Potrebbe essere l'ex compagno.

La donna uccisa a Genova aveva circa 60 anni ed era titolare di un negozio di pantofole. Dalle prime informazioni risulta che è stata aggredita dentro l'esercizio commerciale ma non è ancora chiaro se si sia trattato di una aggressione conseguente ad una rapina o se il movente sia un'altro. Sono in corso le ricerche dell'omicida.

