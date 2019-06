L'auto viene infilzata dal guardrail: automobilista salvo per miracolo /Foto

Un miracolo. A guardare la spaventosa foto di questo incidente non viene altro da dire. Un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è andato a urtare lo spigolo del guard rail, che ha sfondato il parabrezza entrando letteralmente nella vettura. Salvo per miracolo il conducente, ferito a un braccio ma non in pericolo di vita. E' successo a Montoggio, in località Casilino, in provincia di Genova. I pompieri hanno estratto l'automobilista affidandolo alle cure dei medici.