Tira fuori i genitali davanti ad una bambina di 11 anni condannato padre di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha, davanti a una: protagonista dell’episodio choc un uomo di 53 anni,, che è stato condannato ad un anno di reclusione per atti osceni in luogo pubblico e molestie sessuali. Un episodio che risale a tre anni e mezzo fa, ottobre 2015, a Brescia.Il fattaccio è avvenuto al Villaggio Sereno: l’uomo, in auto, avrebbe prima chiesto informazioni alla ragazzina undicenne, per poi abbassarsi i pantaloni e le mutande. Comportamento davanti al quale la ragazzina si allontanò. Lui è un operaio, apparentemente insospettabile, scrive BresciaToday: alle spalle numerosi precedenti per reati a sfondo sessuale, tra cui uno nel 2013 quando aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi alla città di Brescia.L’uomo ha sempre negato le accuse, sostenendo peraltro di non essere mai andato a Brescia in quel giorno: ma i giudici sono stati convinti nel processo dal racconto dettagliato fatto dalla ragazzina. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e due mesi oltre a due anni di libertà vigilata.