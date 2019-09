Dramma: due gemelli neonati morti a distanza di pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È successo a, dove un'inchiesta è stata aperta per verificare le cause della tragedia. I due neonati, un maschietto e una femminuccia venuti al mondo all'ospedale San Vincenzo di Taormina, sono morti al Policlinico di Messina.La prima a morire è stata la femminuccia, deceduta il 9 settembre scorso. Poi, dopo quattro giorni, venerdì 13 settembre si è spento anche il fratellino.Tra le varie ipotesi, la più accreditata sembrerebbe essere al momento quella di un'infezione. L'autorità giudiziaria competente ha disposto ulteriori accertamenti clinici specialistici e nel mirino degli inquirenti ci sono i due reparti in cui i neonati sono stati ricoverati.Disperati i genitori, una madre e un padre rispettivamente di 27 e 36 anni, residenti a Riposto, in provincia di Catania. Si dicono pronti a tutto pur di conoscere la verità.