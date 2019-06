Esplode il camion dei polli allo spiedo al mercato: decine di feriti, tre sono gravi

Esplosione in un mercatino di Gela. È salito a 20, secondo un bilancio diffuso dai vigili del fuoco, il numero dei feriti medicati dopo l'esplosione di una bombola avvenuta in un furgone del mercatino giornaliero di via Madonna del Rosario a Gela, attrezzato per la vendita di polli allo spiedo. Le fiamme avrebbero causato ustioni sul 60% del corpo a due delle tre persone che lavoravano sul camioncino mentre la ragazza che operava con loro, oltre ad avere riportato estese bruciature avrebbe perso l'uso di un occhio colpito da una scheggia dopo lo scoppio.



Con il passare delle ore, le persone rimaste colpite, anche se in maniera meno grave, dallo scoppio o dall'incendio hanno preferito recarsi in ospedale, per farsi controllare dai medici. Fra i feriti c'è anche una donna all'ottavo mese di gravidanza, moglie di un carabiniere, che si trovava al mercato rionale a fare la spesa. Tutti i medici dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela in servizio e a riposo, sono stati mobilitati per aiutare i sanitari del pronto soccorso a far fronte all'emergenza scattata con l'arrivo degli ustionati. Oltre a tre feriti già ricoverati nei centri Grandi ustionati di Catania e di Palermo, altri due stanno per essere trasferiti negli stessi reparti. La procura di Gela ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del grave episodio. Una delle bombole sequestrate nel furgone appare letteralmente spaccata con un lungo squarcio verticale .



La bombola di gas sarebbe esplosa dopo avere preso fuoco, per cause ancora in fase di accertamento. L'onda d'urto e le fiamme hanno investito in pieno le tre persone che erano al lavoro sul furgone; la più grave è la donna.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, un'ora in cui il mercatino era particolarmente affollato. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto diverse persone fuggire con gli abiti in fiamme, prima di essere soccorse. Fino ad ora il bilancio ufficiale è di sette feriti, ma potrebbe essere destinato ad aumentare. I due in gravi condizioni sono stati trasferiti in elisoccorso al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Civico di Palermo e in un ospedale di Catania; gli altri cinque sono ricoverati in ospedale a Gela.

