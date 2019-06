Frontale tra due auto morto un uomo, donna ricoverata in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAZZO VERONESE - Incidente mortale dopo le 16 di oggi, 4 giugno, in via Paglia a Gazzo Veronese. Due auto si sono scontrate frontalmente, un uomo sui 60 anni è morto sul colpo mentre la donna alla guida dell'altra vettura è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco.