Gaza, Cia e Mossad dietro la proposta di pace. «La svolta a Parigi con l’emiro del Qatar»

A Washington la chiamano ormai «diplomazia dell’intelligence», perché a portare avanti l’offensiva per la pace del presidente Biden è il capo della Cia, William Burns detto “Burns d’Arabia”. Grande la sua esperienza di Medio Oriente a cominciare da quando lavorava come diplomatico junior nel 1983 all’Ambasciata Usa in Giordania, fino alla dozzina di missioni (quelle di cui si sa ufficialmente) compiute finora nella regione per mettere a punto un accordo di tregua e rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas. Raccontano che nei momenti cruciali Burns è capace di parlare arabo. Ed è consapevole della difficoltà dell’impresa. «Onestamente, non posso dire che sicuramente ci riuscirò», ha confessato a Dallas alla metà di aprile. «Ma se fallirò, non sarà certo per non averci provato abbastanza. E so che in ogni caso le alternative sono peggiori».

IL QUARTETTO

Tutto è cominciato, secondo la ricostruzione del Wall Street Journal, con la creazione lo scorso ottobre di una cellula segreta per i negoziati composta da Burns, dal capo del Mossad David Barnea, dal responsabile dell’intelligence egiziana Abbas Kamel e dal primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani. È stato proprio il “Quartetto” a trovare la quadra per il primo accordo che ha portato allo scambio di 100 ostaggi israeliani con 240 detenuti palestinesi, e una tregua di una settimana. Da allora, i “magnifici 4” hanno continuato a incontrarsi. In particolare, lo scorso gennaio a Parigi, per rimettere sui binari un dialogo che era diventato problematico. A marzo, una bozza di compromesso era già in visione ai capi di Hamas nella Striscia, Sinwar e Deif, così come sul tavolo del Gabinetto di guerra di Tel Aviv. Ai primi di maggio sembrava che l’intesa fosse definita e Burns ha fatto la spola tra le capitali mediorientali per raccogliere gli ultimi desiderata. Il punto cruciale è sempre lo stesso: Hamas vuole la fine del conflitto e, di conseguenza, la possibilità di restare al governo di Gaza, mentre Israele preferisce parlare di «pausa umanitaria» e di «cessate il fuoco provvisorio», mantenendo come obiettivo la distruzione totale di Hamas, militare e politica.

LE TRATTATIVE

In realtà, è lo stesso nodo che sembra non essere stato sciolto neppure con l’annuncio di Biden, che appare un po’ come un salto in avanti, una forzatura a cui si accompagna un impegno congiunto di tutte le diplomazie, sia arabe che occidentali, per mettere fine a una guerra che non conviene più a nessuno. Parallelamente, esistono però altre due trattative. La prima riguarda gli alleati Israele e Stati Uniti, e si concentra su cosa si debba intendere per “linea rossa” che secondo Biden l’esercito israeliano non deve superare. Stando a un retroscena del New York Times, gli americani avrebbero ottenuto che Israele rinunciasse a inviare due divisioni a Rafah, il che avrebbe comportato un numero esorbitante di vittime civili, e optasse invece per sigillare il confine tra Gaza e l’Egitto, affidandosi poi a raid mirati. In pratica, è quello che Israele sta facendo. Non a caso, nei giorni scorsi l’amministrazione Biden ha dichiarato pubblicamente che Tel Aviv non aveva «superato la linea rossa». Si riferiva a questo. L’altro negoziato riguarda invece la riapertura del valico di Kerem Shalom fra la Striscia e l’Egitto, controllato oggi dagli israeliani dalla parte di Gaza, per riattivare il flusso di aiuti verso l’enclave palestinese. I tre fronti del negoziato - la tregua in cambio degli ostaggi, la “linea rossa” militare di Israele e gli aiuti a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom - sono fra loro intrecciati. E l’ostacolo, ancora una volta, è rappresentato dalle divisioni interne ai due schieramenti. I leader di Hamas in Qatar contano ormai poco rispetto alla decisione finale che deve prendere Sinwar dal tunnel-bunker sotterraneo, così come Netanyahu deve bilanciare le pressioni dell’estrema destra di governo, che vuole la guerra fino alla vittoria totale a ogni costo, e quelle dell’opposizione, della diaspora americana e del movimento dei familiari degli ostaggi, che reclamano le sue dimissioni e la liberazione di tutti gli ostaggi, anche loro a ogni costo.